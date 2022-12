России сложно защищать свои стратегические объекты — разведка Британии

Российские СМИ писали, что удар по военному объекту, который является одним из основных оперативных баз стратегической бомбардировочной авиации рф, нанесли БПЛА.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.

По данным Минобороны Британии, россия в течение длительного времени уделяет приоритетное внимание поддержанию передовой наземной противовоздушной обороны. Однако стало ясно, что россии становится все труднее противодействовать воздушным угрозам глубоко внутри страны.

В ведомстве отметили, что один из вызовов для рф — повышенный спрос на ее современные системы ПВО средней дальности. В частности, это SA-22 «Панцирь».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 December 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GyrO0R9O9m

#StandWithUkraine pic.twitter.com/MdMT3jZNaG

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 29, 2022