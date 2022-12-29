России сложно защищать свои стратегические объекты — разведка Британии

26 декабря на российской военной авиабазы близ города энгельс*, на которой находились стратегические истребители, второй раз за три недели прогремели взрывы.

Российские СМИ писали, что удар по военному объекту, который является одним из основных оперативных баз стратегической бомбардировочной авиации рф, нанесли БПЛА.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.

По данным Минобороны Британии, россия в течение длительного времени уделяет приоритетное внимание поддержанию передовой наземной противовоздушной обороны. Однако стало ясно, что россии становится все труднее противодействовать воздушным угрозам глубоко внутри страны.

В ведомстве отметили, что один из вызовов для рф — повышенный спрос на ее современные системы ПВО средней дальности. В частности, это SA-22 «Панцирь».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GyrO0R9O9m #StandWithUkraine pic.twitter.com/MdMT3jZNaG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 29, 2022

В Британии отметили, что кроме обеспечения точечной обороны стратегических объектов на территории россии, системы используют в большом количестве, чтобы защитить полевые штабы россии вблизи линии фронта в Украине.

Взрывы на аэродроме в энгельсе: минобороны рф выпустило заявление. В российском городе энглельс, где находится военный аэродром, прогремело несколько взрывов.

Ранее Курсор сообщал, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв. В ночь на понедельник, 26 декабря, в энгельсе (российская федерация) на военном аэродроме произошел громкий взрыв, в результате которого начался пожар.

Курсор» писал ранее, что губернатор курской области рф роман старовойт 6 декабря заявил об атаке беспилотника на аэродром. В результате происшествия загорелся накопитель нефти, пострадавших нет.

Еще мы писали, что на территорию российской авиабазы ​​шайковка в калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

Напомним, что в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что произошла «внештатная ситуация».