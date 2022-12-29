России сложно защищать свои стратегические объекты — разведка Британии

Российские СМИ писали, что удар по военному объекту, который является одним из основных оперативных баз стратегической бомбардировочной авиации рф, нанесли БПЛА.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.
По данным Минобороны Британии, россия в течение длительного времени уделяет приоритетное внимание поддержанию передовой наземной противовоздушной обороны. Однако стало ясно, что россии становится все труднее противодействовать воздушным угрозам глубоко внутри страны.
В ведомстве отметили, что один из вызовов для рф — повышенный спрос на ее современные системы ПВО средней дальности. В частности, это SA-22 «Панцирь».
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 29 December 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/MdMT3jZNaG
— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 29, 2022
В Британии отметили, что кроме обеспечения точечной обороны стратегических объектов на территории россии, системы используют в большом количестве, чтобы защитить полевые штабы россии вблизи линии фронта в Украине.
Взрывы на аэродроме в энгельсе: минобороны рф выпустило заявление. В российском городе энглельс, где находится военный аэродром, прогремело несколько взрывов.
Ранее Курсор сообщал, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв. В ночь на понедельник, 26 декабря, в энгельсе (российская федерация) на военном аэродроме произошел громкий взрыв, в результате которого начался пожар.
Курсор» писал ранее, что губернатор курской области рф роман старовойт 6 декабря заявил об атаке беспилотника на аэродром. В результате происшествия загорелся накопитель нефти, пострадавших нет.
Еще мы писали, что на территорию российской авиабазы шайковка в калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.
Напомним, что в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что произошла «внештатная ситуация».