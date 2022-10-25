В рф взорвали железнодорожные пути возле белорусско-украинской границы: подробности

Вечером 24 октября в Брянской области россии* между Новозыбковым и Злинкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути.
Об этом сообщили мониторинговая группа «Белорусский Гаюн», а также российское пропагандистское агентство «РИА Новости», которое привело слова губернатора региона Александра Богомаза.
«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет», — говорится в сообщении Богомаза.
В то же время, в мониторинговой группе «Белорусский Гаюн» опубликовали фото, на которых видна поврежденная рельса и несколько шпал. Там также подчеркнули, что этот путь «активно используют для военных перевозок россия-Беларусь».
Как ранее сообщал Курсор, в россии в белгородской области, граничащей с Украиной, начали возводить оборонную линию. Речь идет о противотанковых сооружениях, монтирующихся вдоль границы.
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