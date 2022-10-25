В рф взорвали железнодорожные пути возле белорусско-украинской границы: подробности

Вечером 24 октября в Брянской области сработало взрывное устройство на железнодорожном пути. Вероятно, действовали партизаны.

Вечером 24 октября в Брянской области россии* между Новозыбковым и Злинкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути.

Об этом сообщили мониторинговая группа «Белорусский Гаюн», а также российское пропагандистское агентство «РИА Новости», которое привело слова губернатора региона Александра Богомаза.

В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожные пути Местные жители говорят, что слышали два взрыва. Известно, что этот стыковой пункт используется для воинских перевозок Россия-Беларусь. pic.twitter.com/rpO6eIsJVz — Monmarancy (@monmarancy) October 25, 2022

«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет», — говорится в сообщении Богомаза.

Неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской областиhttps://t.co/HzSsPnNT3o pic.twitter.com/MrDPcYKb0R — Военное обозрение (@topwar_ru) October 25, 2022

В то же время, в мониторинговой группе «Белорусский Гаюн» опубликовали фото, на которых видна поврежденная рельса и несколько шпал. Там также подчеркнули, что этот путь «активно используют для военных перевозок россия-Беларусь».



Как ранее сообщал Курсор, в россии в белгородской области, граничащей с Украиной, начали возводить оборонную линию. Речь идет о противотанковых сооружениях, монтирующихся вдоль границы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.