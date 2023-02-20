В рф заявили, что путин пообещал Байдену не «бомбить» Украину во время его визита

Визит президента США Джо Байдена в Киев был согласован с российской стороной, а президент страны *владимир путин гарантировал безопасность американского лидера во время его поездки.

Об этом сообщил бывший советник российского президента Сергей Марков в интервью телеканалу «Аль-Джазира«.

«Джо Байден приехал в Киев только после того, как заручился гарантиями безопасности лично от Владимира Путина. Ему обещали, что во время визита не будет ни ракетных, ни артиллерийских ударов», – заявил политолог.

Также он признал символическую важность визита, состоявшегося накануне федерального послания российского президента, приуроченного к первой годовщине «специальной военной операции». По словам Маркова, визит Байдена во многом продиктован внутрипартийными соображениями.

Напомни, о приезде Джо Байдена в Украину с самого утра писали ряд СМИ. В Киеве перекрыли все улицы и дороги, в городе было замечено много кортежей. В МИД Украины сообщили, что такие меры приняты в связи с визитом иностранных гостей ко Дню памяти Героев Небесной сотни 20 февраля. Также в ведомстве анонсировали «сюрприз для украинцев», связанный с визитом «главных партнеров» Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приезд американского коллеги в Киев и опубликовал совместное с ним фото.

«Курсор» писал том, что путин выступит с громким заявлением в годовщину вторжения в Украину. Речь российского президента последует после того, как военные предоставили ему некий отчет. По данным СМИ, речь российского лидера также коснется выплаты для мобилизованных.

Также в британском оборонном ведомстве утверждают, что кремлю становится все труднее оградить население от войны в Украине. Российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% были друзья или родственники, которые участвовали в так называемой «специальной военной операции».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!