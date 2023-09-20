Вооруженные силы Армении сложили оружие и сдались в Карабахе — что будет дальше

Военнослужащие Армении сдают все вооружение и тяжелую технику.

Вооруженные формирования Армении, размещенные в Карабахском регионе Азербайджана, отказались от сопротивления и сдали свое вооружение.

Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе:

Силы Армении и незаконные армянские вооруженные группировки, находившиеся в Карабахском районе Азербайджана, завершили свои боевые действия, покинули свои позиции и полностью разоружились.

Вооруженные подразделения Армении также покидают территорию Азербайджана, а незаконные армянские вооруженные формирования распускаются.

Важно отметить, что происходит сдача всего вооружения и боевой техники в рамках этой инициативы.

Реализация этих процессов обеспечивается в координации с российскими «миротворцами».

Таким образом, тлеющий более 30 лет конфликт закончился за два дня победой Азербайджана и восстановлением контроля над его международно признанной территорией.

В Карабахе с начала эскалации погибли 32 человека, более 200 ранены. СК Армении возбудил уголовные дела о геноциде, связанные с действиями Азербайджана по блокировке Лачинского коридора.

Курсор писал о протестах в Армении: протестующие требуют отставки Пашиняна и скандируют легендарный лозунг о путине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!