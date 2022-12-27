В рф заявили о создании «Четвертого рейха»

Медведев заявил, что «Четвертый рейх» будет состоять из Германии и Польши.

«Четвертый рейх будет создан, охватив территорию Германии и ее сателлитов, то есть Польшу, Прибалтику, Чехию, Словакию, Киевскую республику и других изгоев», — заявил дмитрий медведев*, бывший президент россии и убежденный сторонник войны в Украине.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности предсказал вчера, что Соединенное Королевство может попытаться вернуться в Европейский Союз в следующем году, что, вероятно, приведет к его распаду.

Он добавил, что Северная Ирландия может выйти из состава Королевства и присоединиться к Ирландской Республике. Кроме того, медведев предсказал, что границы в Европе могут измениться, и Польша и Венгрия «захватят» западные регионы Украины. Между тем замглавы Совета безопасности прогнозирует, что «все основные фондовые рынки и финансовая деятельность» из США и Европы могут быть перенесены в Азию в следующем году.

В 2023 году Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, по словам медведева, могут «рухнуть», предупредив об отказе от доллара и евро в качестве мировых резервных валют, что может привести к восстановлению золотого стандарта.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.