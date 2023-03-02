В рф заявили об обстреле курской области: первые подробности

12:08, Сегодня
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ракетные обстрелы из газы фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

В соседней брянской области тоже неспокойно.

Губернатор курской* области рф роман старовойт заявил в четверг, что якобы  обстрела ВСУ обстреляли приграничный поселок теткино.

«По предварительной информации есть пострадавшие. Экстренные службы готовы оказать своевременную помощь», — сказал старовойт, добавив, что обстрел продолжается, российские оккупанты ведут ответный огонь.

В то же время губернатор соседней брянской области александр богомаз также сообщил о якобы минометном обстреле с территории Украины. Пострадавших нет, сказал он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.

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