В россии начинают «отменять» Меладзе: кто теперь будет петь на корпоративах

С начала полномасштабного вторжения россии* в Украину, певец Валерий Меладзе только коротко призвал участников военного конфликта прекратить военные действия. Он не называл ни имен, ни званий, так что в целом, было не ясно, на чьей стороне выступает знаменитый артист.

После этого Меладзе удачно много месяцев отмалчивался, и выступал на корпоративах, в основном, за пределами российской федерации. И вот однажды Валерий Меладзе на новогодней вечеринке в Дубае ответил на приветствие «Слава Украине», сказав «Героям Слава». И с тех пор у артиста началась совсем другая жизнь, так как в россии его слова восприняли, как поддержку несуществующего «нацистского режима» в Украине.

И хотя Меладзе пытался оправдаться за слова, которые тихо произнес, в россии уже начали его «отменять». Подробнее об этом информирует украинское издание «УНИАН».

Сообщается, что 8 марта 2022 года, через 12 дней после начала полномасштабного вторжения, должен был состояться его концерт в московском клубе «Барвиха». Но из-за того, что в первые дни войны артист осудил полномасштабное российское вторжение в Украину концерт перенесли. После немного ситуация поутихла, но после «дубайского откровения», был отменен еще один концерт, который тоже должен был состояться 8 марта 2023 года.

Стоит отметить, что Валерий Меладзе — один из самых востребованных исполнителей на корпоративах разных слоев российского общества. И теперь его карьера «корпоративщика» сошла на нет, и это еще меньшее из зол, ведь судя по всему, им уже заниматься правоохранительные органы.

Известно, что 8 марта состоится корпоратив при участии Владимира Преснякова, который радостно поддерживает убийства украинцев, и является зятем уехавшей из россии Аллы Пугачевой.

Ранее «Курсор» информировал, что минкульт чечни разрешил Валерию Меладзе говорить «Слава Украине!».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!