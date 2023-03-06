В россии не знают, куда девать полученные в обмен на нефть индийские рупии — СМИ

Поставки индийских товаров в россию буксуют, и в результате формируется гигантский торговый дисбаланс.

Российские компании столкнулись с проблемой – они не знают, куда девать полученные в Индии рупии.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что, нарастив торговлю с Индией на сотни процентов и отказавшись от доллара по требованию кремля*, российские компании столкнулись с проблемой: рупии, полученные за продажу товаров индийским контрагентам, оказалось некуда деть.

Индийский регулятор не разрешает торговать ей на московской бирже и конвертировать ее в рубли, а использовать рупии напрямую — для импорта — тоже не получается, поскольку торговля с Индией идет в одном направлении.

Поставки индийских товаров в россию буксуют, и в результате формируется гигантский торговый дисбаланс. При том что Индия импортирует товаров на 4-5 млрд долларов в месяц, ее экспорт в рф исчисляется сотнями миллионов, отмечают аналитики Deutsche Bank. Причем за январь-сентябрь прошлого года поставки даже сократились на 14%.

В результате российские банки начали отказываться от получения рупий: они не хотят накопления избытков индийской валюты, «пристроить» которые некуда.

Как сообщал Курсор, Индия стала вторым по величине покупателем нефти для москвы, а россия стала пятым по величине торговым партнером Индии по сравнению с 25-м местом в 2021 году. Но процветающая торговля между Индией и россией становится все более щекотливой проблемой перед лицом строгих санкций, которые вводят Европа и США.

Также Курсор писал о том, что Евросоюз окончательно утвердил предельную цену на российскую нефть.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.