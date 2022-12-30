Стало известно, как индийские компании содействуют военным усилиям рф в Украине

Индийские кожевенные компании обвиняются в содействии военным усилиям россии*.

Солдатские ботинки изготавливаются из импортной индийской кожи, так как торговля страны с Россией выросла на 400%.

Индия стала вторым по величине покупателем нефти для москвы, а россия стала пятым по величине торговым партнером Индии по сравнению с 25-м местом в прошлом году. Но процветающая торговля между Индией и россией становится все более щекотливой проблемой перед лицом строгих санкций, которые вводят Европа и США.

Александра Василенко, спецпосланник по санкциям и гуманитарной помощи при министре иностранных дел Украины, заявила, что Индия была среди стран, позволивших россии использовать санкционную лазейку, поскольку рф «пытается заполнить пустоту, оставленную западными компаниями».

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Напомним, что Столтенберг предупредил об истинных планах путина по войне в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.