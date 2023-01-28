В россии перестали выдавать загранпаспорта

Санкции, которые были возложены на российскую федерацию за нападение на Украину, уже начинают работать против обычных россиян.

Год назад, 24 февраля, россия* поставила «крест» на своем будущем. Санкции, которые были наложены на различные сферы деятельности, начинают работать так, как и предполагают эксперты, — спустя время, и это только начало для экономики и социальных сфер жизни российского народа.

Издание «Медуза» сообщает, что в российской федерации прекратили оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия в 10 лет. Российские чиновники пытаются успокоить граждан, заявляла, что это временно и вскоре ситуация стабилизируется.

Эту же информацию сообщают и в региональных управлениях мвд российской федерации. Известно, что все дело в технических накладках, которые возникли с электронным носителем информации, что внедряется в каждый загранпаспорт россиян. Предварительный срок решения проблемы — средина марта 2023 года.

Однако, чтобы успокоить граждан, власти объявили, что россияне могут оформить себе загранпаспорт старого образца, который будет действителен 5 лет.

Сообщается, что в Москве уже создан ажиотаж. Москвичи жалуются, что в центре госуслуг «Мои документы» людям массово отказывают в оформлении загранпаспорта с чипом, отмечая, что этих самых чипов нет в наличии. Но в пресс-службе центра госуслуг это отрицают и уверяют, что принимают заявки и выдают документы «в обычном режиме».

Ранее «Курсор» информировал, что репатриантам из Украины и рф будет сложнее получить израильский паспорт. Заместитель министра Ави Маоз сказал, что планирует привлечь главного раввината к определению еврейства выходцев из бывшего Советского Союза, подающих заявление на получение израильского гражданства. Судя по всему, это создаст определенные проблемы для тех, кто желает получить паспорт.

Напомним, путин использует выдачу паспортов рф для «легитимной» российской оккупации. Данная тактика была использована российскими властями еще в 2014 году, когда армия рф оккупировала Крым. Отмечается, что людям на оккупированных территориях в приказном порядке заставляют получать паспорта рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!