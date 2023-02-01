В россии приговорили к тюрьме журналиста Александра Невзорова

Известный российский журналист Александр Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы московским судом в среду после того, как он признал его виновным в распространении «фейковых новостей» о российской армии.

Агентство Reuters сообщает, что в прошлом году следователи возбудили дело против Невзорова за публикации в социальных сетях, в которых он обвинял российские вооруженные силы в преднамеренном обстреле родильного дома в украинском городе Мариуполь, что москва* назвала ложным.

В заявлении суда говорится, что он будет отбывать свой срок в колонии строгого режима, если когда-либо вернется в россию, и ему запретили управлять интернет-контентом в течение четырех лет.

Невзоров, который ведет канал на YouTube с почти 2 миллионами подписчиков, назвал расследование против него нелепым и уехал из страны с женой в марте прошлого года. Теперь у него украинское гражданство.

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Еще напомним, что в россии рассказали, сколько израильских «наемников» воюет на стороне Украины.