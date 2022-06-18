В россии рассказали, сколько израильских «наемников» воюет на стороне Украины

В министерстве обороны рф* рассказали о количестве так называемых «иностранных наемников», которые воюют на сторону Украины. Так, согласно российским данным, в Украину приехали воевать 35 граждан. Среди них 9 человек погибли в боях, 8 уехали, а 17 остались в Украине.
И вот официальный представитель минобороны россии игорь конашенков заявил, что в рф якобы есть вся информация о всех иностранцах, воюющих на стороне Украины. Учитываются также инструкторы.
По словам конашенкова, всего в Украине воюют иностранцы из 64 стран. Примечательно, что в списке нет самой российской федерации, хотя в Украине уже не раз заявляли, что в ВСУ служат и граждане россии, выступающие против путинского режима.
Более того, существование легиона «Свобода россии» также подтвердила и разведка Великобритании.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос.
Кроме того, редакция Курсора писала, что Галкин жестко высмеял путина и рассказал об ужасном будущем россии.
Еще напомним, что МИД россии отрицает вторжение своих войск в Украину и аннексию Крыма.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!