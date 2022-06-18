В россии рассказали, сколько израильских «наемников» воюет на стороне Украины

20:53, Сегодня
Новости Израиля, Новости СНГ, Zahav
Израиль, Украина фото
Фото: Офис президента Украины

Россия объявила всех иностранцев, сражающихся в рядах ВСУ, иностранными наемниками, даже если эти люди служат в регулярных частях наравне с украинскими военнослужащими.

В министерстве обороны рф* рассказали о количестве так называемых «иностранных наемников», которые воюют на сторону Украины. Так, согласно российским данным, в Украину приехали воевать 35 граждан. Среди них 9 человек погибли в боях, 8 уехали, а 17 остались в Украине.

И вот официальный представитель минобороны россии игорь конашенков заявил, что в рф якобы есть вся информация о всех иностранцах, воюющих на стороне Украины. Учитываются также инструкторы.

По словам конашенкова, всего в Украине воюют иностранцы из 64 стран. Примечательно, что в списке нет самой российской федерации, хотя в Украине уже не раз заявляли, что в ВСУ служат и граждане россии, выступающие против путинского режима.

Более того, существование легиона «Свобода россии» также подтвердила и разведка Великобритании.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос.

Кроме того, редакция Курсора писала, что Галкин жестко высмеял путина и рассказал об ужасном будущем россии.

Еще напомним, что МИД россии отрицает вторжение своих войск в Украину и аннексию Крыма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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