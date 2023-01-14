В рф рассказали, как готовы завершить войну в Украине

Постоянный представитель россии* при ООН василий небензя заявил в пятницу, что рф готова достичь целей своей «специальной военной операции» в Украине путем переговоров.

Он заявил в Совбезе ООН, что москва прекратит свое наступление «только тогда, когда больше не будет угрозы для россии с территории Украины и когда прекратится дискриминация русскоязычного населения в стране».

Если эти условия не могут быть выполнены путем переговоров, они «будут достигнуты военным путем», предупредил небензя.

Он также отверг предложение Украины о «мирном саммите», которое ООН назначила на февраль, заявив, что «в Киеве не скрывают, что мир по-украински — это капитуляция россии».

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