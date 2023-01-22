Мир на пороге «ужасной войны»: в россии разразились новыми угрозами

Спикер госдумы вячеслав володин предупредил, что поддержка Украины США и НАТО ведет мир к «ужасной войне».

Близкий соратник президента владимира путина* заявил в воскресенье, что поставки в Киев наступательных вооружений, угрожающих территориям россии, приведут к глобальной катастрофе и сделают аргументы против применения оружия массового поражения несостоятельными.

Вячеслав володин, спикер думы — нижней палаты российского парламента — предупредил, что поддержка Украины США и НАТО ведет мир к «ужасной войне».

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят оружие, которое будет использоваться для нанесения ударов по гражданским городам и попытки захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — заявил володин в мессенджере Telegram.

«Аргументы о том, что ядерные державы ранее не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала бы угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», — написал он.

Напомним, что на прошлой неделе западные союзники пообещали предоставить Украине оружие на миллиарды долларов, хотя им не удалось убедить Германию снять вето на поставку боевых танков «Леопард» немецкого производства, которыми владеет ряд стран НАТО, но передача которых Украине требует одобрения Берлина.

После своего вторжения 24 февраля, которое рф представила как защиту от агрессивного Запада, россия взяла под свой контроль части Украины и заявила, что никогда не вернет их. Киев заявил, что восстановление территориальной целостности Украины не подлежит переговорам.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.