В российской федерации разрастаются панические настроения среди мирного населения. И местные власти делают все, чтобы еще больше усугубить ситуацию.

В российской федерации* повышается градус волнения среди местного населения из-за угрозы со стороны Украины. И местные власти всячески подогревают панические настроения общественности, публикуя различные компрометирующие материале в средствах массовой информации.

Так недавно в сети появилось видео, на котором жители пензы жалуются, что администрация города не возводит защитные сооружения, бункеры и убежища, и вместо этого занимается подготовкой кладбища для массового захоронения местных жителей. Подробней об этом информирует Telegram-канал «Реальная война».

На видео люди жалуются, что их не радует перспектива массовой смертности мирного населения. Своеобразную информацию начали публиковать местные газеты, и даже указали предполагаемое количество могил, отметив, что они будут рассчитаны на 20700 пензенцев. Также людей интересует вопрос, что власти будут делать с детьми, если боевые действия начнутся в регионе.

Важно отметить, что пенза находится в 860 км от Харькова и еще дальше от линии соприкосновения. С чего вдруг пензенцы решили, что им угрожает опасность со стороны Украины, неизвестно.

Ранее «Курсор» информировал, что в СНБО Украины рассказали, что россия ищет боеприпасы по союзным республикам. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что из-за собственного просчета с блицкригом в россии начали заканчиваться подготовленные запасы вооружения, и агрессор стал искать помощи у союзников.

Отмечаем, что в разведке США подтвердили, что россия планирует свергнуть власть в Молдове. По мнению США, лица, связанные с российской разведкой, намерены устроить протесты в Молдове, чтобы свергнуть нынешнее правительство и заменить его на более пророссийски настроенное.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!