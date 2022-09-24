В россии ввели уголовную ответственность за отказ от участия в боевых действиях

Призванные на военные сборы запасники будут нести ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Президент россии владимир путин* сегодня, 24 сентября, подписал указ, которым в Уголовный кодекс рф вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, в статье об обстоятельствах, отягчающих наказание, заменены слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» на «в период мобилизации или военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Кроме того, в Уголовный кодекс добавлены статьи о мародерстве и добровольной сдаче в плен. За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство – до 15 лет колонии.

«Также усиливается наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. За неявку на службу в течение более месяца будут назначать от пяти до 10 лет лишения свободы. Невыполнение приказа в период военного положения, в частности, отказ участвовать в боевых действиях, будет караться лишением свободы на срок от двух до трех лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что призванные на военные сборы находящиеся в запасе россияне будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Как сообщал Курсор, 21 сентября президент россии владимир путин подписал указ о «частичной мобилизации», министр обороны рф сергей шойгу заявил, что в рф будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.

Также Курсор информировал о том, что у Зеленского назвали принудительную мобилизацию в рф «этническими чистками».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!