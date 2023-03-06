Из россии неоднократно поступала информация о жестоком обращении с детьми, и очень часто речь идет о чужих детях.

В сети появилось жесткое видео0 избиения подростка на детской площадке в сергиевом посаде, что в российской федерации*. Причиной стала потасовка, начавшаяся после того, как 9-летний мальчик начал материться. Один из более старших ребят не выдержал и толкнул его с горки.

Подробнее о случившемся информирует Telegram-канал SHOT.

Но это было только началом. Мать «жертвы» узнала о случившемся и не раздумывая отправилась на место происшествия вместе со своим старшим сыном. Как только они появились на детской площадке, началась настоящая бойня. «Яжемать» (как называют женщину в сообщениях в социальных сетях) не только избила того, кто толкнул её сына, но и причинила серьёзный вред его здоровью. По последним данным, у него сломан позвоночник, и парень находится в больнице.

Сейчас полиция проводит расследование этого инцидента и выясняет обстоятельства происшедшего. Но уже сейчас можно сказать, что данное поведение является недопустимым и оскорбительным для всех участников. Насилие над детьми никогда не должно быть приемлемым или оправданным, независимо от того, какие обстоятельства могут привести к его возникновению.

Ранее «Курсор» информировал, что в Бразилии мать 20 лет держала дочь в частной тюрьме. В Бразилии в регионе Байшада-Мараньенси мать почти 20 лет держала свою дочь в камере. Когда 39-летнюю женщину спасали из плена, она была связана и голодна.

Напоминаем, что в США мать пристрелила сына, потому что он отказывался спать. В США суд признал виновной 28-летнюю жительницу Миннесоты Джулиссу Талер в хладнокровном убийстве своего шестилетнего сына. Она застрелила ребенка, потому что тот не хотел спать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!