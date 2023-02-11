В США мать пристрелила сына, потому что он отказывался спать

Ранее женщине поставили диагноз психоз и даже забирали у нее ребенка, но вскоре решили вернуть сына под ее опеку.

В США суд признал виновной 28-летнюю жительницу Миннесоты Джулиссу Талер в хладнокровном убийстве своего шестилетнего сына. Она застрелила ребенка, потому что тот не хотел спать.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Следствие установило, что после ссоры женщина вывела ребенка из дома, взяв с собой ружье. Они сели в машину, где злоумышленница девять раз выстрелила в мальчика.

Ее остановила полиция через несколько минут после сообщения, что кто-то управляет автомобилем с разбитым окном и спущенным колесом. Тело мальчика обнаружили в багажнике. Впоследствии тесты ДНК показали, что кровь убитого мальчика была на одежде и коже матери.

Следователи также выяснили, что незадолго до преступления женщина интересовалась в Интернете, как зарядить дробовик, выплатой страхования жизни, если ребенок умрет.

В январе 2021 года Джулиссу Талер лишили права на опеку над своим сыном после того, как Департамент социальных служб округа Дакота узнал, что она «переживает психоз и слышит голоса, приказывающие ей покончить с собой». Однако потом ребенка снова доверили ей, посчитав, что женщина больше не представляет опасности.Теперь женщине грозит пожизненное заключение, приговор огласят 16 февраля.

Ранее Курсор писал, что курьера компании Wolt уволили за непристойное поведение в лифте, попавшее на камеры.

Также мы информировали о новом нападении на медработника: мужчина применил газовый баллончик.