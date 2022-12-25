В российском мурманске вспыхнула база снабжения: опубликованы фото и видео

В россии* загорелась база снабжения, расположенная в мурманске. Предварительно площадь пожара составляет 500 кв.м. На тушение ушло около трех часов.

Детали и причины пожара неизвестны. Об этом сообщает региональный отдел МЧС рф.



Главным направлением деятельности базы было производство и продажа спецодежды, а также средств индивидуальной защиты. Как сообщили в МЧС, кроме того, базу использовали еще и в качестве склада с газовыми баллонами, которые успели вывезти.



Пожары в рф в последнее время — не редкость. Накануне в том же мурманске горел единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» — это судно должно было войти в состав российского флота в следующем году.

А вчера, 24 декабря, в российском кемерове сгорел дом престарелых, там погибли 20 человек. В МЧС рф сказали, что это здание работало нелегально, а причиной возгорания назвали неправильную эксплуатацию печи.

23 декабря в москве загорелся ангар на территории Всероссийского института легких сплавов. Тогда горел склад с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами. В результате пожара баллоны взлетали в воздух.

20 декабря в соцсетях сообщалось о звуках взрывов на границе между Херсонской областью и Крымским полуостровом. На опубликованном видео было зафиксировано, что горит колонна российских военных или их техники.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.