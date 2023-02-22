В ряде регионов рф объявили о воздушной тревоге по радио: в МЧС россии сделали заявление

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщает, что в неустановленном количестве регионов россии* некоторые коммерческие радиостанции передали сообщения о воздушном атаке.

Как сообщает ТАСС, МЧС россии распространило следующее заявление: «МЧС россии сообщает, что эта информация является фейковой и не соответствует действительности. Убедительно просим вас следить за сообщениями в официальных источниках».

Как сообщает ТАСС, в ведомстве добавили, что в результате хакерской атаки на серверы некоторых коммерческих радиостанций в ряде регионов транслировалась информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе нанесения ракетного удара.

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