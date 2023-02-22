В рф разразились новыми ядерными угрозами в адрес США

Заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев заявил в среду, что если Соединенные Штаты хотят победить россию, рф будет иметь право «защищаться любым оружием», включая «ядерное оружие».

«Ведь всем разумным силам очевидно, что если США хотят победить россию, мы стоим на пороге глобального конфликта», — написал медведев в своем Telegram-аккаунте. В своем сообщении он добавил, что именно это является причиной временной приостановки СНВ-3; по его словам, из-за невозможности победить «россию на поле боя».

Заявления медведева прозвучали на следующий день после выступления президента россии владимира путина, в котором он заявил, что москва приостанавливает свое участие в новом договоре СНВ.

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