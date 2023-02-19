В сети показали, как путина разразил тремор

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в сети участились сообщения о том, что глава кремля серьезно болен. Разумеется, это тщательно скрывается, но иногда люди видят лично, что путин болен.

Что именно с кремлевским диктатором не знает никто. Некоторые говорят, что у него несколько видов рака, кто-то говорит, что у российского президента болезнь Паркинсона, но российские власти, чиновники и медики утверждают, что владимир путин* здоров и бодр, как для своих 70 лет.

Но существуют неопровержимые доказательства того, что с путиным что-то происходит. Недавно состоялась встреча президента Беларуси александра лукашенко и владимира путина. Политики обычно ведут «задушевные» беседы, сидя за столом, и в этот раз попало на видео то, как у путина произвольно двигаются ноги в то время, как лукашенко спокойно сидит и уверенно держится в кадре.

То, что происходит с путиным очень похоже на тремор (дрожание) — наиболее очевидный и легко выявляемый симптом болезни Паркинсона. Для паркинсонизма характерен тремор, возникающий в покое, когда человек максимально расслаблен и не совершает иных физических действий.

Ранее «Курсор» информировал, что в украинской разведке заявили, что путин болен и это подтверждено. В СМИ давно распространяется информация, что состояние здоровья российского диктатора владимира путина ухудшается из-за ряда болезней, но никаких официальных подтверждений этому нет. Хотя украинская разведка говорит об обратном.

Напоминаем, что в украинской разведке рассказали, зачем путина «прячут» от людей. Украинской разведке давно известно о плохом состоянии здоровья российского диктатора, но это не должно успокаивать украинцев, ведь и с плохим состоянием здоровья путин может нанести много вреда.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!