В сети показали, как россияне «модернизировали» защиту архаичного Т-62

Похоже, что россияне не собираются серийно модернизировать старые танки, которые помнят еще Хрущева.

Российские оккупанты придумали, как «осовременить» защиту своего древнего танка Т-62М. Для начала они сварили «мангал» так, чтобы он служил каркасом для маскировки танка в проекции «сверху». Как отмечают эксперты, вряд ли такой «каркас» делает танк «невидимее» для украинских дронов, однако он точно мешает вести огонь из зенитного ДШК «вперед», можно стрелять только «назад».

Об этом пишет Defense Express.



Как пишут эксперты, самое интересное – это блоки системы динамической защиты «Контакт-1», установленные довольно асимметрично. «Пожалуй, это единственный современный элемент на Т-62М, который помнит Хрущева», — пишут в военном портале.

Эксперты отмечают, что, похоже, армия рф* решила вообще не заниматься серийной модернизацией своих архаичных танков, помнящих Хрущева, а вместо этого они придумывают «индивидуальный» вариант защиты для каждой машины.

Ранее Курсор писал, что руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что российским оккупантам стало сложно воевать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!