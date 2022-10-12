В сети показали, как «вагнеровцы» выстраивают линии обороны в Луганской области

В оккупированной части Луганской области российские оккупационные силы строят линии обороны.
В СМИ рф* рассказали, что к работам привлечены российские наемники из так называемой «Частной военной компании Вагнер».
«Так выстраивается линия обороны в Луганской Народной Республике. Надолбы, рвы, окопы. Все по военной науке. Работают инженерные подразделения «ПВК Вагнер»», — говорится в сообщении СМИ рф.
К строительству укреплений привлекли инженерные машины МДК-3.
Также линии обороны укрепляются с помощью противотанковых надолб, которые должны препятствовать продвижению подразделений противника на бронетехнике.
Курсор писал, что путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!