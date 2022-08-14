В сети показали результаты «хлопка» на белорусском аэродроме «Зябровка»

База российских оккупантов в Беларуси не была выведена из строя. В сети показали спутниковые фото.

Компания Maxar Technology 13 августа 2022 года опубликовала спутниковые снимки, указывающие на результаты недавних взрывов на аэродроме «Зябровка» в Беларуси, где закрепился оккупационный контингент армии рф*.

Снимки указывают, что неизвестные смогли подорвать как минимум одну единицу вражеской техники. Для ликвидации последствий пришлось привлекать один автокран и сразу два гусеничных БРЭМ на базе Т-72. Известно, что на «Зябровке» рф разместила ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК типов С-300 и С-400 – соответственно, взорванная машина могла быть либо пусковой установкой ОТРК, либо элементом одного из зенитно-ракетных комплексов.

New #satelliteimagery, from August 12, 2022, of #Ziabrovka airfield in southern #Belarus that reportedly had several explosions & blasts earlier this week. In today’s imagery, scorch marks from a recent blast can be seen on the main runway & burned vegetation is evident nearby. pic.twitter.com/6vRpcXcNPH — Maxar Technologies (@Maxar) August 12, 2022

Эти снимки подтверждают версию о том, что «хлопок» на «Зябровке» устроили неизвестные «партизаны», о которых публично говорил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Авторы портала The Drive пишут , что свои спутниковые снимки «Зябровки» опубликовала также компания Planet Labs. Они указывают, что другие важные части вражеского аэропорта, как база топлива, стоянка для самолетов или вертолетов, стоянка для автомобильного транспорта повреждений не получили. Поэтому россияне и дальше могут использовать «Зябровку» как свой опорный пункт в Беларуси.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!