В сети показали «специальную» баржу, установленную россиянами для обороны Крымского моста

В открытом доступе появилось видео, которое указывает на то, что российские оккупанты подогнали на расстояние 100-150 метров от автомобильной части «Крымского моста» баржу с отражателями в виде арок.
Об этом пишет Defense Express.
По замыслу такая баржа должна выступать как «ложная цель» в случае, когда Вооруженные Силы Украины будут готовы нанести ракетный удар по стратегически важному инфраструктурному объекту оккупантов на Крымском полуострове.
В распоряжении ВСУ пока нет «длинной руки» в виде тактической ракеты MGM-140 ATACAMS, тем более для других ракетных комплексов украинцев есть более приоритетные цели, чем Крымский мост.
Тем не менее российские оккупанты в Крыму уже готовятся к тому, что наше войско сможет нанести чувствительный ракетный удар по «Крымскому мосту», и ищет способы, как минимизировать возможные последствия такого удара.
Курсор ранее писал, что глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке дестабилизировать ситуацию в Сирии. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян авиаудар по Сириии, который предписывают Израилю. Свое мнение по этому поводу он высказал после прибытия в Дамаск.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!