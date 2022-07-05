В сети показали «специальную» баржу, установленную россиянами для обороны Крымского моста

Когда ВСУ будут готовы нанести ракетный удар по Крымскому мосту, такая баржа должна сработать как «ложная цель», пишут СМИ.

В открытом доступе появилось видео, которое указывает на то, что российские оккупанты подогнали на расстояние 100-150 метров от автомобильной части «Крымского моста» баржу с отражателями в виде арок.

Об этом пишет Defense Express.

По замыслу такая баржа должна выступать как «ложная цель» в случае, когда Вооруженные Силы Украины будут готовы нанести ракетный удар по стратегически важному инфраструктурному объекту оккупантов на Крымском полуострове.

В распоряжении ВСУ пока нет «длинной руки» в виде тактической ракеты MGM-140 ATACAMS, тем более для других ракетных комплексов украинцев есть более приоритетные цели, чем Крымский мост.

Тем не менее российские оккупанты в Крыму уже готовятся к тому, что наше войско сможет нанести чувствительный ракетный удар по «Крымскому мосту», и ищет способы, как минимизировать возможные последствия такого удара.

Курсор ранее писал, что глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке дестабилизировать ситуацию в Сирии. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян авиаудар по Сириии, который предписывают Израилю. Свое мнение по этому поводу он высказал после прибытия в Дамаск.