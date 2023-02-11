В сети показали трейлер последней части «Форсажа»

Кинофраншиза подходит к концу, и поклонники готовы встретить ее достойно. Тем более, что в фильм «вернут» почившего Пола Уокера.

Премьера фильма намечена на 19 мая 2023 года, и это уже окончательная дата, ведь до этого меняли дату релиза. Трейлер покорил поклонников кинофраншизы еще и потому, что фильм насыщен легендарными актерами, которые исполнили как главные роли, так и дополнили основную сюжетную линию.

Сам сюжет фильма влечет за собой события 2011 года, когда Доминик Торетто вместе со своей командой расправились с бразильским наркобароном Эрнаном Рейесом, обезглавив его империю. Теперь же в фильм врывается сын Рейеса Данте, который 12 лет готовил план отмщения за гибель отца. Более того, злодей будет использовать подросшего сына Торетто.

В фильме роль главного злодея сыграл Джейсон Момоа. Также к своим ролям вернулись Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Джейсон Стейтем, Джон Сина, Гелен Миррен, Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор, Алан Ричсон и Рита Морено. Удивительным является тот факт, что в трейлере показан покойный Пол Уокер, который погиб 10 лет назад в результате автокатастрофы. Очевидно, что к этой роли вернулся дублер Уокера, которым был один из его младших братьев.

Ранее «Курсор» информировал, что названы лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии IMDb. Список основан на фактических просмотрах страниц более чем 200 миллионами посетителей сайта и рейтинга IMDbPro.

Также, назван фильм 2022 года, который стал третьим самым популярным в истории Netflix. Детективный фильм «Ножи наголо: Стеклянный лук», главную роль в котором сыграл Дэниел Крейг, стал третьим самым популярным в истории американской стриминговой платформы Netflix. К слову, фильм является вторым в цикле, но первую часть смотреть вовсе не обязательно.