В сети показали забавную реакцию кошки на фильм ужасов

Животное смотрит такие фильмы вместе с хозяином.

Не только люди пугаются, когда смотрят ужастики. Эта кошечка по кличке Тогепи тоже смотрит ужастики со страхом и трепетом и всегда эмоционально реагирует на самые зловещие сцены. В этом ролике питомица смотрит фильм Альфреда Хичкока «Психо».

Об этом пишет news24.in.ua.

По словам хозяина кошки, она обожает смотреть страшилки вместе с ним. Ей нравится наблюдать за случайно двигающимися на экране предметами, которые странно ведут себя и издают множество загадочных громких звуков.

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