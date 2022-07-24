В сети показали зрелищное видео высокоточной работы украинских артиллеристов по позициям армии рф

Международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало эксклюзивное видео высокоточной работы украинских артиллеристов по позициям российских оккупационных войск.

Как отмечается в сообщении к ролику, видео было снято в середине июля. В то же время, высокая точность ударов по вражеской технике может указывать на то, что ВСУ использовали против врага 155-мм управляемые боеприпасы, вроде M982 Excalibur. Это совпадает с сообщением о предоставлении ВСУ высокоточных артиллерийских боеприпасов, пишет Defense Express.

«Развивались события следующим образом: украинский беспилотник «нашел» очень «вкусную» позицию российских военных с их штабом, танком, двумя броненосцами и тремя вражескими бронетранспортерами, — пишут эксперты.

Чуть ли не с первого выстрела был уничтожен вражеский БТР, в частности, демонстрируются кадры горящей вражеской машины. Далее пострадал штаб оккупантов, после чего был уничтожен еще один БТР. «Затем украинская артиллерия «угостила» 155-мм снарядами два бронха, попала в танк и оторвала башню еще одному российскому БТР», — отмечают эксперты.

Ранее видео из этого же эпизода уже публиковалось в сети, однако без деталей по уничтоженному вооружению оккупантов. Отмечается, что боевую задачу выполняли бойцы 93-й ОМБр «Холодный Яр».

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

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