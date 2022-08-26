В сети появилось видео разрушений после удара ракет HIMARS по мосту возле Каховской ГЭС

Украинские солдаты нанесли удар по переправе на Каховской ГЭС. Сообщается об около 8 погибших российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мосту рядом с Каховской ГЭС, ликвидировано 8 оккупантов. Фото и видео попадания опубликовало в Telegram Управление стратегического командования ВСУ.



«На видео – последствия курения на мосту Каховской ГЭС. Судя по состоянию 200-х оккупантов, прилетело в момент пребывания/проезда техники кац…в по мосту», – написали украинские военные.

«Трупы валяются просто… Около 8, наверное, 200-х», – рассказывает о последствиях попадания автор видео.

Кроме того, в сети показали фото разрушений после удара.

Украинский военкор Юрий Бутусов написал, что тела российских оккупантов лежат на мосту после прямых попаданий ракет HIMARS по мосту на Каховской ГЭС.

«Очевидно, одна из ракет попала прямо в грузовик с российскими военными. Судя по видео полотно моста серьезно повреждено, проезд невозможен, требуется серьезный ремонт для его восстановления», – сказал он.

Наша редакция писала, что Трюдо анонсировал новые санкции Канады против рф. Партнеры Украины обеспокоены последствиями российской агрессии — инфляцией, энергетическим и продовольственным кризисом.

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