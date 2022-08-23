Трюдо анонсировал новые санкции Канады против рф

Канада готовится ввести новые санкции против россии*.

Об этом, выступая на саммите «Крымской платформы», который проходит в режиме онлайн, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Канада вместе с партнерами продлит санкции против 1 750 человек и организаций россии и беларуси. Мы объявим о новых санкциях еще в отношении 62 человек, а также одного предприятия оборонного сектора, которое участвует в российской войне против Украины», — сообщил Трюдо.

Он отметил, что западные партнеры обеспокоены последствиями войны рф против Украины — в частности, инфляцией, энергетическим, а также продовольственным кризисом.

«Мы не должны привыкать к этой войне и к этому ужасу. Мы должны стать плече к плечу с нашими украинскими друзьями», — добавил глава канадского правительства.

Как известно, в июле власти Канады ввели новые санкции против российских нефтегазовой и химической отраслей, расширив введенные ранее ограничения из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Как сообщал Курсор, в конце июля Совет Европейского Союза продлил еще на шесть месяцев санкции против россии, введенные в связи с войной в Украине. В решении было подчеркнуто, что эти ограничения, впервые введенные в 2014 году в ответ на дестабилизирующие действия россии в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года «в свете неспровоцированной и неоправданной военной агрессии россии против Украины».

Также, как информировал Курсор, эксперт по экономико-политическим исследованиям Наталья Шаповал сообщила, что в результате введенных санкций жители россии уже ощущают значительную инфляцию и нехватку товаров, а в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!