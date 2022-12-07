В Северной Америке рыбакам удалось поймать редкую рыбу

В реке в штате Канзас (США) рыбаки поймали редкий вид озерного осетра. За более 25 лет рыбу этого вида удавалось поймать в штате только 16 раз.
Об этом сообщается на странице Департамента дикой природы и парков штата в Facebook.
Один из рыбаков Кевин Зирджакс отметил, что увидев рыбу, сразу понял, что она особенная. Он не думал, что ему удастся поймать «динозавра», не говоря уже о том, чтобы подержать его в руках. Кевин подчеркнул, что запомнит на всю жизнь этот улов. Он сделал снимок на память, а затем отпустил рыбу обратно в реку.
Отмечается, что озерные осетры обитают по всему континенту. Этот вид, который удалось поймать рыбакам, является одним из самых крупных и старейших в Великих озерах. Некоторые окаменелости датируются примерно 135 млн лет, то есть за 70 лет до того, как вымерли динозавры.
В ведомстве отметили, что раньше этой рыбы в водоемах было много, но потом из-за чрезмерного вылова, ее популяция сократилась. На данный момент осетр считается вымирающем видом.
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