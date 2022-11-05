В Северной Ирландии найдены обломки вертолета, который пропал в 1958 году

Исследователям удалось обнаружить в Северной Ирландии обломки вертолета Королевского флота, который потерпел крушение в 1958 году.

Об этом сообщает издание Belfast Telegraph.

Детали местонахождения обломков пока не сообщают, но ученые продолжают исследовать местность. Ценную находку удалось обнаружить с помощью Департамента сельского хозяйства, окружающей среды и сельских прав, поскольку он проводил исследования при помощи лидара и обычной ортографии для выявления объектов, которым грозит повышение уровня воды.

Так им удалось найти и идентифицировать обломки воздушного суда. На принадлежность к Королевскому флоту указала хвостовая балка, на которой были видны остатки соответствующего трафарета.

Сейчас обломки находятся у специалистов из Национального музея Королевского флота в Плимуте, Музея воздушного флота в Йовилтоне и Ольстерского авиационного общества. Им удалось установить, что такие модели вертолетов выполняли спасательно-розыскные миссии.

«Курсор» писал ранее, что на Алечском леднике, расположенном на южном склоне Бернских Альп в Швейцарии, найдены обломки самолета, который разбился 54 года назад.

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