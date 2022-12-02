В Северной Корее родителей принуждают переименовывать детей

Теперь в КНДР приветствуются имена со значением «верность» или «бомба» вместо «любимая» или «суперкрасотка».

В прошлом у северокорейцев было принято давать своим детям патриотические имена, которые имели идеологическое или даже милитаристское значение, например, Чунг Сим (верность), Чонг Иль (пистолет), Пок Иль (бомба) или Уй Сонг (спутник).

Об этом информирует Radio Free Asia.

Однако в последние годы, когда страна стала более открытой для внешнего мира, в КНДР стали давать своим детям более нежные, более воодушевляющие имена, которые легче произносить, например, А Ри (любимая) и Су Ми (суперкрасотка).

Вместо имен, оканчивающихся на более твердые согласные, детям дают имена, оканчивающиеся на более мягкие гласные, что больше похоже на имена, которые дают детям в Южной Корее.

Но в последнее время власти Северной Кореи пресекают эту тенденцию, требуя менять имена детей на более идеологизированные, если они недостаточно «революционны».

«Начиная с прошлого месяца на собрании жителей … постоянно выносятся уведомления о необходимости исправления всех имен без согласных в конце. Люди с именами, в которых нет конечной согласной, должны до конца года добавить к своему имени политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам», — сказал источник СМИ.

На собраниях и в публичных заявлениях официальные лица дошли до того, что дали указание взрослым и детям менять свои имена, если они кажутся слишком мягкими или простыми, и что имена без конечных согласных являются «антисоциалистическими», сказал другой источник.

Отмечается, что правительство пригрозило оштрафовать любого, кто не использует имена, имеющие политическое значение. В частности, имена не должны отражать тенденции в Южной Корее, которую Северная Корея называет «копией декадентской западной культуры янки».

Как вариант, гражданам предлагают называть своих детей Чунг Сим (верность), Чонг Иль (пистолет), Пок Иль (бомба) или Уй Сонг (спутник).

Как сообщал Курсор, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет создать армию с самым мощным ядерным потенциалом в мире.

Также Курсор писал о том, что КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу с Южной Кореей.