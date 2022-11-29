В Швейцарии появился электромобиль, работающий на воде

Швейцарская компания nanoFlowcell хочет произвести революцию на автомобильном рынке и работает над созданием машины, которая будет работать на морской воде.

Об этом сообщает nanoFlowcell.

Электромобиль Quantino twentyfive не требует зарядки. Это четырехместный спортивный транспорт, который оснащен двигателем мощностью 108 л.с. и способен разогнаться до 0 до 100 км/ч всего за 5 секунд. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Quantino twentyfive обладает запасом хода почти в 1000 км. Это рекордный показатель среди электромобилей.

Электрокар оснащен нестандартной проточной жидкостной батареей. Она состоит из двух 160-литровых баков, заполненных электролитом с положительным и отрицательным зарядом. Готовят его на основе обыкновенной соленой морской воды.

Инженеры рассказали, что контакт жидкостей приводит к реакции, в результате которой производится электроэнергия. Именно она питает электрический агрегат при помощи суперконденсатора.

“Курсор” писал ранее, что автопроизводители назвали поездки на расстояние до 10-15 километров губительными для ключевых узлов автомобиля и могут привести к неисправности мотора и аккумулятора.