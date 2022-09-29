В швейцарских Альпах зафиксировали наибольшую скорость таяния ледников из-за рекордной жары

Ледники в горах Швейцарии пережили сильнейшее таяние за всю историю наблюдений из-за периодов сильной жары. Ученые зафиксировали наибольшую скорость таяния с момента начала регистрации более века назад.

Они потеряли 6% своего оставшегося объема в этом году или почти вдвое по сравнению с предыдущим рекордом 2003 года.

Об этом 29 сентября сообщает CNN, ссылаясь на результаты мониторингового органа GLAMOS.

В этом году таяние было настолько сильным, что голая скала, которая оставалась погребенной в течение тысячелетий, вновь появилась в одном месте. Обнаружили специалисты тела погибших и даже самолет, потерянные в другом месте в Альпах несколько десятилетий назад. Другие небольшие ледники почти исчезли.

«С помощью климатических сценариев мы знали, что такая ситуация произойдет, по крайней мере, где-то в будущем», — сказал Рейтер Маттиас Хусс, глава Швейцарской сети мониторинга ледников (GLAMOS).

Более половины ледников в Альпах находятся в Швейцарии, где температура повышается примерно в два раза по сравнению со средним глобальным показателем. Плавающая кромка льда на краю ледника Туэйтс, сфотографировано в феврале 2019 года.

Ученые были вынуждены проводить срочные ремонтные работы на десятках участков по всей территории Альп, поскольку таяние льда могло привести к смещению их измерительных полюсов и разрушению их данных. Большие потери в этом году, которые составили около 3 кубических километров льда, стали результатом исключительно низкого зимнего снегопада в сочетании с периодами сильной жары. Снегопад пополняет потерянный летом лед и помогает защитить ледники от дальнейшего таяния, отражая солнечный свет обратно в атмосферу. Если выбросы парниковых газов продолжат расти, ожидается, что к 2100 году ледники Альп потеряют более 80% своей нынешней массы.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Антарктиде быстро тает ледник «судного дня».