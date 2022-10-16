В Сирии обнаружена огромная мозаика Троянской войны

В начале этой недели в Сирии была обнаружена римская мозаика длиной 20 метров и шириной шесть метров, изображающая Троянскую войну.

Ранее на этой неделе в руинах древнего сирийского города была обнаружена почти неповрежденная мозаика римской эпохи, изображающая мифическую Троянскую войну.

Считается, что мозаике площадью 120 квадратных метров (1300 квадратных футов) 1600 лет, на ней изображен ряд мифологических фигур, а также редкие панно, изображающие Троянскую войну.

Мозаика была обнаружена в здании IV века в городе Ар-Растан во время раскопок, проводимых Сирийским генеральным управлением древностей и музеев.

#Nabu is pleased that it has participated with the DGAMs in #Syria in the endeavour to uncover a fantastic mosaic piece attributed to the Roman era in al-Rastan, Homs Governorate.

The Directorate announced the news this morning

We will publish some literature on this unique piece pic.twitter.com/dgXlAL95D2 — Nabu Museum (@nabumuseum) October 12, 2022

«То, что находится перед нами, — это открытие, редкое в глобальном масштабе», — сказал Ассошиэйтед Пресс Хамман Саад, высокопоставленный сотрудник Главного управления музеев и древностей Сирии.

Саад добавил, что помимо изображений Троянской войны на мозаике изображены римский бог Нептун, мифологический герой Геракл и мифологическая царица амазонок Пентесилея.

Ожидается, что раскопки на этом месте продолжатся, добавил Саад, сказав: «Мы не можем определить тип здания, будь то общественная баня или что-то еще, потому что мы еще не закончили раскопки».

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