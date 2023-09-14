Галант намекнул на авиаудары Израиля в Сирии

По словам чиновника, главное – это действие, а не разговоры.

Министр обороны Йоав Галант намекнул, что недавно Израиль нанес авиаудары по Сирии.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Чиновник выступил сегодня, 14 сентября, во время тоста перед Рош ха-Шана с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и Форумом Генерального штаба.

«Вчера вечером мы получили еще одно доказательство того, что в Государстве Израиль грохот самолетов громче всех остальных фоновых шумов. В конце концов, главное — это действие, а не разговоры», – заявил он.

В ходе обращения к Форуму Генерального штаба министр заявил, что этот орган возглавляет безопасность Израиля вместе с другими партнерами.

"Вашу работу характеризует тот факт, что соображения безопасности важнее всего остального. Я благодарю начальника штаба за то, как он руководит в этих вопросах. К сожалению, нам предстоит много работы в области, за которую мы несем ответственность", – добавил Галант.

Напомним, что вчера вечером, 13 сентября, Сирия обвинила Израиль в атаке в районе Тартула, находящегося на западе страны. Вследствие этого двое солдат погибли и еще шестеро получили ранения.

Есть информация, что вследствие ракетного удара погибли два боевика террористической группировки "Хизбалла". Также в сети разместили видеозапись с последствиями взрывов в Тартусе. Отмечается, что вследствие инцидента произошло уничтожение пусковых установок ракет большой дальности.

Также «Курсор» сообщал, что Галант отреагировал на сообщения передаче оружия Палестинской автономии.