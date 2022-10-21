В СМИ озвучили причину насильственной депортации украинцев в рф: что задумал путин

К 20 октября на Крымский полуостров и в Краснодарский край было переселено около 60 тысяч украинцев, и это только из малонаселенной Херсонской области.

После того как рф* заявила о своих правах на Херсон, Донецк, Луганск и Запорожье, командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин сообщил, что ситуация «в зоне спецопераций очень напряженная, и в отношении Херсона могут быть приняты трудные решения».

Сразу после объявления военного положения и очередной волны мобилизации, на фоне контрнаступления ВСУ на позиции российских войск в Херсонской области, военная администрация рф начала кампанию по насильственному выселению украинцев из правобережья Херсонской области. Все ключевые российские пропагандистские источники воспроизвели это событие как «побег мирных жителей от украинской армии».

Россия пропагандировала тезис о том, что что украинская сторона совершит теракт против Каховской ГЭС — и тогда будет затоплена большая часть правобережной Херсонской области и сам город Херсон.

Как пишет издание Furgehir, на самом деле это типичная для рф ложь и повод переместить в россию как можно больше украинцев, потому что они не могут удержать оккупированные территории и опасаются, что не смогут контролировать весь регион.

К 20 октября на Крымский полуостров и в Краснодарский край было переселено около 60 тысяч украинцев, и это только из малонаселенной Херсонской области.

По приезду украинцам сообщают, что мест для временного проживания в обещанных курортных зонах не хватает, но есть альтернативы в других регионах рф. Таким образом, реализуется фактическое принуждение к оседлости в отсталых, необжитых районах россии.

Одной из основных причин полномасштабного российского вторжения в Украину является увеличение населения рф, отмечает издание. В 2021 г. количество россиян сократилось беспрецедентно — это наибольшее падение с 1945 г.

После 24 февраля рф насильственно выселила на свою территорию от 2 до 5 миллионов украинцев (судьба большинства из них, по разным данным, неизвестна). Путин понимает, что демографический кризис, в который вступила рф, — это тупик для ее экономики и развал социальных институтов. Таким образом, российская оккупационная администрация фактически похищает людей с оккупированных территорий Украины и насильно переселяет их в отдаленные регионы рф.

Вместо этого россиян, мобилизованных после 24 февраля, планируют расселить на пустующие жилые дома в Херсонской области, которые становятся своего рода военной администрацией и «разбавляют» местное население. Сидя дома, россияне осуществляют полный контроль над местными жителями. Путин фактически адаптировал советскую модель принудительного переселения целых народов и сейчас совершает это преступление на оккупированных территориях Украины, безнаказанно депортируя в рф десятки тысяч украинцев, пишет Furgehir.

Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.