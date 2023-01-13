В США 9-летняя девочка нашла зуб древней акулы-мегалодона

9-летняя Молли Сэмпсон во время прогулки по пляжу в Мэриленде (США) нашла зуб акулы, которая обитала на нашей планете примерно 3,5 миллиона лет назад.

Об этом пишет BBC.

Это оказался зуб акулы-мегалодона, которая была одной из самых больших рыб всех времен. Эта акула имела гигантские размеры, достигая по разным оценкам максимальной длины до 15 метров и имея максимальный вес от 30—35 до, возможно, 47 тонн.

По словам матери девочки, зуб, который обнаружила Молли, был длиной около 13 сантиметров. Семья принесла зуб в Морской музей округа Калверт. Куратор музея назвал это «находкой, встречающейся раз в жизни».

«Курсор» писал ранее, что 6-летний мальчик вместе со своим отцом искал ракушки и окаменелости на пляже в Великобритании, когда он случайно подобрал редкий зуб мегалодона — самой большой акулы, которая когда-либо жила на Земле.

Еще мы писали, что рыбак из Австралии Трапман Бермаги поймал глубоководную акулу со зловещей ухмылкой и глазами на выкате. Животное подняли с глубины 650 метров.

Напомним, что в американском штате Северная Каролина охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн начал исследовать заливы и наткнулся на несколько зубов, которые принадлежали крупнейшей акуле — мегалодону.