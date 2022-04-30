В США бушует крупнейший и опаснейший лесной пожар за последние годы

В пятницу пожарным в Нью-Мексико не удалось сдержать пламя крупнейшего лесного пожара в Соединенных Штатах, который бушует в опасной близости от ряда горных деревень.

По словам ученых, этот пожар является самым разрушительным из десятков пожаров на юго-западе США, которые более широко распространены и вспыхивают раньше, чем обычно в течение года из-за изменения климата.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Тысячи людей в долине Мора, примерно в 40 милях (64 км) к северо-востоку от Санта-Фе, готовы к эвакуации, поскольку дым продолжает подниматься из леса вокруг близлежащего фермерского поселения Леду.

Сильные ветры раздули тлеющие угли более чем на милю, распространив лесной пожар, который с 6 апреля опалил около 75 000 акров (30 351 га) или 117 квадратных миль (303 квадратных километра) гор Сангре-де-Кристо, уничтожив сотни домов и построек.

«Там все выглядит очень страшно», — заявил на брифинге командир инцидента Карл Швоуп. «Учитывая скорость распространения, нам очень трудно контролировать огонь».

Ожидается, что в субботу ветер будет дуть с юга, подталкивая пламя к таким деревням, как Мора, а также к городу Лас-Вегас с населением 14 000 человек, сообщили представители пожарной охраны.

«Он приближается, и он здесь», — сказал официальный представитель шерифа округа Мора Америкак Падилла, призывая жителей эвакуироваться в города Таос и Энджел-Файр, если потребуется.

По словам эксперта по пожарной безопасности Стюарта Тернера, более двух десятилетий экстремальной засухи превратили покрытые лесом горы и долины в пороховую бочку.

«Он движется намного быстрее, чем мы ожидали», — сказал Тернер о пожаре. «Это очень, очень серьезный пожар».

Курсор писал ранее, что в Афуле в жилом доме вспыхнул пожар, бдительность жильца предотвратила беду.