Пожар в Иерусалиме: погибла 4-летняя девочка

Из квартиры на нижнем этаже удалось вывести пожилую женщину, ее эвакуировали в больницу с отравлением продуктами горения. Открыто расследование по установлению причин возгорания.

Вчера в Иерусалиме на улице Авраама Тальмуди произошел пожар. В результате этого инцидента погибла четырехлетняя девочка.

Так, первые сообщения о пожаре начали поступать 28 апреля в 16:40. Пожар произошел в четырехэтажном доме. Огонь распространялся очень быстро – загорелась крыша. Пожарным удалось локализовать пожар лишь через два часа.

Затем специалисты начали разбирать завалы. В здании нашли четырехлетнюю девочку, которая задохнулась дымом.

Также из другой квартиры вывели пожилую девочку. По другим источникам, была также спасена 8-летняя девочка. В сети также появилось видео с места событий:

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в Самарии вспыхнул масштабный пожар в промышленной зоне.

Кроме того, Курсор сообщал, что пожарные извлекли свитки Торы из горящей синагоги в Гиват-Зеэве.

Еще напомним, что на стройке в Акко начался сильный пожар.

Также: в результате пожара в жилом доме в экологическом общинном поселке Адама, в Западной Галилее, погибла трехлетняя девочка.