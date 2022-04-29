Пожар в Иерусалиме: погибла 4-летняя девочка

Вчера в Иерусалиме на улице Авраама Тальмуди произошел пожар. В результате этого инцидента погибла четырехлетняя девочка.
Так, первые сообщения о пожаре начали поступать 28 апреля в 16:40. Пожар произошел в четырехэтажном доме. Огонь распространялся очень быстро – загорелась крыша. Пожарным удалось локализовать пожар лишь через два часа.
Затем специалисты начали разбирать завалы. В здании нашли четырехлетнюю девочку, которая задохнулась дымом.
Также из другой квартиры вывели пожилую девочку. По другим источникам, была также спасена 8-летняя девочка. В сети также появилось видео с места событий:
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в Самарии вспыхнул масштабный пожар в промышленной зоне.
Кроме того, Курсор сообщал, что пожарные извлекли свитки Торы из горящей синагоги в Гиват-Зеэве.
Еще напомним, что на стройке в Акко начался сильный пожар.
Также: в результате пожара в жилом доме в экологическом общинном поселке Адама, в Западной Галилее, погибла трехлетняя девочка.