В Афуле в жилом доме вспыхнул пожар, бдительность жильца предотвратила беду

17:38, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Пожар огонь фото
Фото: pixabay.com

Пожарные призывали общественность установить детектор дыма, который предупредит о возгорании и позволит быстро уйти из здания.

Сегодня в пятницу спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в городе Афула. Пожарные нашли очаг возгорания и после сканирования здания сообщили, что никто из жильцов не оказался в ловушке. 

По окончании мероприятия по ликвидации пожара бригады работали над проветриванием квартиры и возвращением всех жильцов в здание.

Благодаря бдительности жильца дома, который заметил задымление и решил быстро покинуть квартиру и вызвать пожарных, ожогов, травм жильцов, а также большого ущерба квартире удалось избежать.

Пожарные заявили: «Мы призываем общественность — установите детектор дыма, который в начале предупредит о возгорании и позволит быстро уйти».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в Самарии вспыхнул масштабный пожар в промышленной зоне.

Кроме того, Курсор сообщал, что пожарные извлекли свитки Торы из горящей синагоги в Гиват-Зеэве.

Еще напомним, что на стройке в Акко начался сильный пожар.

Также: в результате пожара в жилом доме в экологическом общинном поселке Адама, в Западной Галилее, погибла трехлетняя девочка.

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Автор материала:
Ирен Давид
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