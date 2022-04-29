В Афуле в жилом доме вспыхнул пожар, бдительность жильца предотвратила беду

Пожарные призывали общественность установить детектор дыма, который предупредит о возгорании и позволит быстро уйти из здания.

Сегодня в пятницу спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в городе Афула. Пожарные нашли очаг возгорания и после сканирования здания сообщили, что никто из жильцов не оказался в ловушке.

По окончании мероприятия по ликвидации пожара бригады работали над проветриванием квартиры и возвращением всех жильцов в здание.

Благодаря бдительности жильца дома, который заметил задымление и решил быстро покинуть квартиру и вызвать пожарных, ожогов, травм жильцов, а также большого ущерба квартире удалось избежать.

Пожарные заявили: «Мы призываем общественность — установите детектор дыма, который в начале предупредит о возгорании и позволит быстро уйти».