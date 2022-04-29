В Афуле в жилом доме вспыхнул пожар, бдительность жильца предотвратила беду

Сегодня в пятницу спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в городе Афула. Пожарные нашли очаг возгорания и после сканирования здания сообщили, что никто из жильцов не оказался в ловушке.
По окончании мероприятия по ликвидации пожара бригады работали над проветриванием квартиры и возвращением всех жильцов в здание.
Благодаря бдительности жильца дома, который заметил задымление и решил быстро покинуть квартиру и вызвать пожарных, ожогов, травм жильцов, а также большого ущерба квартире удалось избежать.
Пожарные заявили: «Мы призываем общественность — установите детектор дыма, который в начале предупредит о возгорании и позволит быстро уйти».
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в Самарии вспыхнул масштабный пожар в промышленной зоне.
Кроме того, Курсор сообщал, что пожарные извлекли свитки Торы из горящей синагоги в Гиват-Зеэве.
Еще напомним, что на стройке в Акко начался сильный пожар.
Также: в результате пожара в жилом доме в экологическом общинном поселке Адама, в Западной Галилее, погибла трехлетняя девочка.