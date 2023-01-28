В США и Канаде пройдут протесты против израильской судебной реформы

Протесты израильтян против нового жесткого правительства их страны на этой неделе выходят за пределы страны, и израильтяне планируют митинги в США и Канаде.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Митинги созывает группа под названием UnXeptable, созданная израильтянами, проживающими за границей, в 2020 году на фоне протестов против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, сосредоточенных на уголовных обвинениях против нынешнего премьер-министра. Теперь группа запускают протесты на фоне продвигаемой судебной реформы.

«Основам израильской демократии бросают вызов», — сказал 48-летний Офир Гутельзон, руководитель технического отдела, основатель UnXeptable из Сан-Франциско.

Первая из международных акций протеста запланирована на субботу в полдень в парке Вашингтон-сквер в районе Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. По словам Гутельзон, такое время выбрали ради синхронизации с израильскими протестами, которые проходят там сразу после Шаббата.

«Мы призываем американских евреев и всех, кому небезразлична израильская демократия, присоединиться к нам. Мы заботимся об Израиле. Мы заботимся об израильской еврейской демократии. Мы хотим, чтобы он выжил и процветал», ‒ сказал он.

Другие митинги в Северной Америке запланированы в Бостоне, Чикаго, Майами, Сиэтле, Лос-Анджелесе, Торонто и Ванкувере.

Гутельзон, ранее служивший в израильской армии и основавший два технологических стартапа, также подчеркнул, что протесты не являются антиизраильскими. По его словам, они «не имеют ничего общего с людьми, которые говорят, что хотят уничтожить право Израиля на существование»,

«Мы выступаем за Израиль, а не против Израиля», — сказал он.

На странице акции протеста в Нью-Йорке в Facebook в настоящее время около 200 человек, заинтересованных в мероприятии.

Ранее мы рассказывали, что в Тель-Авиве протест против судебной реформы пройдет в новом формате.

Также «Курсор» сообщал, что в США из-за смерти темнокожего мужчины вспыхнули новые протесты против полиции.