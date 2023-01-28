В Тель-Авиве протест против судебной реформы пройдет в новом формате

Это связано с терактом в Иерусалиме.

Организаторы запланированной сегодня вечером акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве против реформы судебной системы заявили в субботу, что демонстрация пройдет в другом формате и начнется с минуты молчания после теракта в Иерусалиме.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Убийственное нападение, совершенное прошлой ночью в Иерусалиме, душераздирающе. Мы разделяем боль и горе семей погибших и желаем выздоровления раненым. Сегодня вечером на улице Каплана и по всей стране пройдут акции протеста в особом формате. Акция протеста начнется в 19:00 с минуты молчания», — заявили организаторы.

Отметим, что в пятницу, 27 января, в районе Неве-Яаков в Иерусалиме произошел теракт, в ходе которого террорист застрелил 7 человек и еще нескольких ранил (первые кадры с места событий смотрите здесь). Он подъехал к зданию синагоги в северной части Восточного Иерусалима, устроил засаду на молящихся и, когда они выходили из синагоги, начал стрелять.

Потом он скрылся с места происшествия в сторону палестинского района Бейт-Ханина, расположенного поблизости. Террориста застрелили после того, как он покинул свое авто и открыл огонь по полицейским, пытаясь скрыться пешком (видео с ликвидацией преступника смотрите здесь).

Использованный при нападении пистолет изъяли. Террористом оказался 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.

«Террорист, житель Восточного Иерусалима, совершил выстрелы по нескольким людям, а затем продолжил движение на своем автомобиле до перекрестка Бейт-Ханина. Полицейские опознали автомобиль и открыли по нему огонь. Террорист вышел из машины, пытался бежать, и полиция ликвидировала его», – сказал начальник округа Иерусалима Дорон Тургеман.

Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время и после стрельбы возле синагоги.

Ранее мы рассказывали, что палестинские полицейские раздавали сладости в честь теракта в Иерусалиме.

«Курсор» сообщал, что министр обороны Йоав Галант прервал частный визит в США и срочно возвращается в Израиль.

Помимо этого минздрав предложил израильтянам психологическую помощь после теракта в Иерусалиме.