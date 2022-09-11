В США университету Ешива разрешили не признавать деятельность ЛГБТ-клуба

Верховный суд разрешил крупнейшему ортодоксальному ВУЗу в США, университету Ешива, не признавать деятельность ЛГБТ-клуба.

Еще в июне суд в Нью-Йорке издал постановление, которое обязывало университет Ешива признать ЛГБТ-клуб и выделить для него пространство в своих кампусах. Руководство еврейского высшего учебного заведения решило оспорить это решение.

Об этом сообщает Telegram-канал «Люди в черном«.

В пятницу, 9 сентября, судья Верховного суда США Соня Сотомайор издала ордер, которым временно блокировалось судебное решение, обязывающее университет признать ЛГБТ-клуб. В соответствии с ордером, Верховный суд имеет право окончательно решить данный вопрос.

Учитывая ордер и консервативное большинство нынешнего состава Верховного суда США, скорее всего, что по окончательному решению частный ортодоксальный ВУЗ получит право не признавать ЛГБТ-клуб. Это допускается даже на фоне того, что судья Сотомайор является представителем либеральной, а не консервативной части состава Верховного суда США.

Отметим, что университет Ешива является одним из старейших и крупнейших еврейских высших учебных заведений и основной учебный центр ортодоксального иудаизма в США. Он располагается в Нью-Йорке.

В состав университета входит ортодоксальная семинария, присваивающая выпускникам звание раввина, а также несколько отделений, которые готовят специалистов в области точных, естественных и гуманитарных наук: математика, физика, право, педагогика, психология, социальные работы, семитология и медицина.

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