В США извлекли датчики из сбитого китайского «шара-шпиона» — их изучает ФБР

Американским специалистам удалось извлечь из Атлантического океана извлекли датчики, которые были устроены в китайском аэростате. Сейчас силовики изучают полученную информацию.

Об этом сообщает «ВВС«.

В Северном командовании США уточнили, что приоритетные датчики и электронные компоненты были идентифицированы поисковыми бригадами. Кроме того, у берегов Северной Каролины были найдены большие части аэростата, среди которых — около 9-12 метров антенной решетки воздушного шара.

Речь идет об аэростате, который был замечен в небе над США 3 февраля. Вашингтон заявил, что шар является разведывательным и принадлежит Китаю. Пекин признал, что аэростат их. В то же время в МИД страны заверили, что это гражданский аэростат, который сбился с пути и случайно залетел в воздушное пространство США.

Более суток шар находился под наблюдением американских военных. После приказала президента США Джо Байдена аэростат был сбит истребителями. Сбитый шар упал в Атлантический океан.

Напомним, 4 февраля в Пентагоне заявили, что обнаружен еще один разведывательный воздушный шар, принадлежащий Китаю. По данным ведомства, аэростат пролетел над Латинской Америкой, но признаков его движения в сторону США не зафиксировано.

Также «Курсор» сообщал о том, что подозрительный объект был сбит в небе над Канадой. Соответствующий приказ военным отдал премьер-министр страны Джастина Трюдо. Вооруженные силы Канады также намерены собрать и изучить обломки данного объекта.