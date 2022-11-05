В США начались испытания скоростной транспортной системы Hyperloop

Сегодня, 5 ноября, американская компания The Boring Company, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, объявила о старте полномасштабных испытаний скоростной транспортной системы Hyperloop.

Об этом представители компании сообщили на странице в Twitter.

В публикации только объявлено о начале испытаний, без подробностей. А также опубликовано две фотографии, на которых показан электромобиль Tesla в туннеле системы Hyperloop.

Известно, что эта система представляет особой аэродинамические трубы и капсулу, которая передвигается без воздушного сопротивления и может развить большую скорость. Идею такой транспортной системы американский предприниматель Илон Маск предложил еще в 2013 году. Он считает, что она способна снизить пробки на дорогах и увеличить продолжительность передвижения пассажиров.

Full-scale Hyperloop Testing has begun pic.twitter.com/cDUD1PEfkD — The Boring Company (@boringcompany) November 5, 2022

«Курсор» писал ранее, что американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск планирует ввести в социальной сети платную верификацию.

Еще мы писали, что сотрудники Twitter подали коллективный иск против компании, утверждая, что массовые увольнения, объявленные Илоном Маском, нарушили федеральный закон, требующий 60-дневного уведомления об увольнении работников.