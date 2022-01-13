В США нашли корабль, затонувший 350 лет назад

Сообщается, что исследователи, которые специализируется на поиске пропавших и затонувших кораблей, недавно обнаружили обломки судна, которое затонуло около 350 лет назад на территории Великих озер в США.
На данный момент трудно определить точную причину кораблекрушения, но специалисты предполагают, что корабль возможно затонул из-за сильного шторма.
Кроме того, существует версия, что на корабле подняли бунт, после чего мятежники затопили корабль, а весь ценный груз забрали с собой.
Однако, подтверждений последней версии немного, так как исследователи не обнаружили среди обломков корабля следов пожара, который на тот период времени являлся типичным способом потопить корабль.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые показали видео, на котором рыбы демонстрируют свою ранее неизвестную способность.
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