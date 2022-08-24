В США обезьяна украла телефон и вызвала полицию в зоопарк

Обезьяна-капуцин по кличке Руфь украла телефон сотрудников американского зоопарка и умудрилась дозвониться к полицейским, которые были вынуждены приехать на вызов.

Это произошло 20 августа в городе Эль-Пасо-де-Роблес, находящемся в американском штате Калифорния. Примат прогуливался по зоопарку и обнаружил гольф-кар его сотрудников, которые забыли свой телефон.

По своей природе Руфь оказался очень любопытным, а потому моментально украл устройство и принялся нажимать разные кнопки. Это позволило ему на короткий промежуток времени позвонить на линию «911».

Об этом сообщает Офис шерифа полиции округа Сан-Луис-Обиспо.

Разумеется, обезьяна не смогла составить диспетчерам беседу, а потому звонок почти сразу прервался. Правоохранители пытались перезвонить, но тщетно.

По итогу они были вынуждены отправиться на место вызова, чтобы предотвратить потенциальные проблемы. Лишь прибыв они выяснили, что им звонили не работники зоопарка, а Руфь.

«Нам рассказали, что обезьяны-капуцины очень любознательны, хватают все и вся и просто начинают нажимать на кнопки. И это как раз то, что сделала Руфь – просто нашел правильную комбинацию цифр, чтобы позвонить нам. Судя по этим фотографиям, Рут немного смущен всем происходящим. Но ты не можем винить его, в конце концов, обезьяна видит, обезьяна делает», – рассказали правоохранители.

Отметим, что капуцинами называют род обезьян, объединяющий примерно 15 видов. Они живут в тропических лесах от Гондураса на севере до Южной Бразилии на юге. Эти обезьяны держатся группами в 10-30 особей на определённых территориях. Они считаются одними из самых сообразительных приматов Америки.

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